Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лаврентьев заявил, что борьба с террористами в Идлибе будет продолжена

Политика
19 июня, 17:38 дата обновления: 19 июня, 19:06 UTC+3

Спецпосланник президента РФ отметил, что большое количество боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусры" сохраняется на юге Сирии и в районе Идлиба

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Идлибе, борьба с террористами в этом районе будет продолжена. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам встречи в Женеве стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция).

"Ситуация в Идлибе беспокоит, потому что там сосредоточение очень большого количества боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация), - отметил Лаврентьев. - Турция взяла на себя обязательства стабилизировать там ситуацию, предотвратить возможные провокационные действия, вылазки против сирийских правительственных сил, прекратить в том числе и полеты беспилотников. Мы надеемся, что ситуация в районе Идлиба стабилизируется. Это не означает, что мы самоустраняемся в решении проблемы, абсолютно нет".

"Война с представителями террористических группировок будет продолжаться", - подчеркнул он.

Спецпосланник президента РФ отметил, что большое количество террористов организаций "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" еще сохраняется на юге Сирии и в районе Идлиба. 

"Зоны деэскалации специально создавались для стабилизации ситуации, для предотвращения кровопролития, обеспечения режима прекращения боевых действий, - сказал он. - На юге Сирии ситуация до последнего времени оставалась достаточно спокойной, хотя были провокации. Но [сейчас] что в южной зоне деэскалации, что в Идлибе находится еще большое количество террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Если на севере Сирии ИГ практически не осталось, то на юге они присутствуют еще в достаточно большом количестве".

Лаврентьев также заявил, что Москва призывает группировки умеренной оппозиции пойти не просто на примирение с Дамаском на юге Сирии, но и принять активное участие в уничтожении остающихся там отрядов "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры". 

"Вся ситуация на юге Сирии должна быть решена мирным путем за счет устоявшейся практики локальных замирений, которые хорошо себя проявили в других районах Сирии, прежде всего в Восточной Гуте, Хомсе, Ярмуке, - отметил Лаврентьев, отвечая на вопрос ТАСС. - Есть определенные основания полагать, что группировки именно умеренной оппозиции не просто пойдут на примирение с правительственными силами, но и вместе с ними примут активное участие в уничтожении остающихся там отрядов ИГ и "Джебхат ан-Нусры".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости