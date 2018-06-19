Лаврентьев заявил, что борьба с террористами в Идлибе будет продолжена

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Идлибе, борьба с террористами в этом районе будет продолжена. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам встречи в Женеве стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция).

"Ситуация в Идлибе беспокоит, потому что там сосредоточение очень большого количества боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация), - отметил Лаврентьев. - Турция взяла на себя обязательства стабилизировать там ситуацию, предотвратить возможные провокационные действия, вылазки против сирийских правительственных сил, прекратить в том числе и полеты беспилотников. Мы надеемся, что ситуация в районе Идлиба стабилизируется. Это не означает, что мы самоустраняемся в решении проблемы, абсолютно нет".

"Война с представителями террористических группировок будет продолжаться", - подчеркнул он.

Спецпосланник президента РФ отметил, что большое количество террористов организаций "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" еще сохраняется на юге Сирии и в районе Идлиба.

"Зоны деэскалации специально создавались для стабилизации ситуации, для предотвращения кровопролития, обеспечения режима прекращения боевых действий, - сказал он. - На юге Сирии ситуация до последнего времени оставалась достаточно спокойной, хотя были провокации. Но [сейчас] что в южной зоне деэскалации, что в Идлибе находится еще большое количество террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Если на севере Сирии ИГ практически не осталось, то на юге они присутствуют еще в достаточно большом количестве".

Лаврентьев также заявил, что Москва призывает группировки умеренной оппозиции пойти не просто на примирение с Дамаском на юге Сирии, но и принять активное участие в уничтожении остающихся там отрядов "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

"Вся ситуация на юге Сирии должна быть решена мирным путем за счет устоявшейся практики локальных замирений, которые хорошо себя проявили в других районах Сирии, прежде всего в Восточной Гуте, Хомсе, Ярмуке, - отметил Лаврентьев, отвечая на вопрос ТАСС. - Есть определенные основания полагать, что группировки именно умеренной оппозиции не просто пойдут на примирение с правительственными силами, но и вместе с ними примут активное участие в уничтожении остающихся там отрядов ИГ и "Джебхат ан-Нусры".