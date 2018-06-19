Лаврентьев заявил, что курды войдут в сирийский конституционный комитет

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва и Анкара находятся в контакте по вопросу представительства курдов в сирийском конституционном комитете, они будут там представлены. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам встречи в Женеве стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция).

"Курды в любом случае будут представлены в сирийском конституционном комитете, - сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос ТАСС. - Они будут представлены и в оппозиции, и в правительственной делегации, и в срезе представителей гражданского общества. Мы [призываем] воздержаться от попыток деления курдов на протурецких, просирийских или курдов, связанных с партией "Демократический союз" или отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), к которым так негативно относятся в Анкаре".

"Представительство курдов в любом случае будет, в этом плане мы работаем в тесном контакте с турецкими коллегами", - отметил он.

Лаврентьев также заявил, что Турции понадобится время для согласования списка в сирийский конституционный комитет от оппозиции, документ может быть представлен в течение недели.

"Мы подробно поговорили по представительству оппозиции, по формированию представителей от гражданского общества [в сирийский конституционный комитет], - отметил он. - Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура поблагодарил Россию за проделанную работу в том, что от правительства Сирии поступил список кандидатов, это очень важно. Пока списка от оппозиции нет, потребуется еще кое- какое время нашим турецким коллегам для согласования этих вопросов. Как представляется, оппозиция должна будет представить свой список уже в течение недели".

Предложения США и других стран

Россия готова рассмотреть разумные предложения Соединенных Штатов, Германии и ряда других стран, которые соберутся 25 июня в Женеве для обсуждения сирийского конституционного комитета, заявил спецпредставитель президента России.

"Мы готовы всегда рассмотреть разумные предложения, если они будут поступать от какой-либо из сторон, будь то общее образование - так называемая "малая группа" или от отдельных стран, - сказал он. - Формирование конституционного комитета - это все-таки детище Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, созванного именно по инициативе астанинского формата".