"Единая Россия" выдвинула врио главы Самарской области Азарова кандидатом в губернаторы

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник на конференции выдвинуло врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова кандидатом на выборы главы региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отделения партии.

"Сегодня на партийной конференции большинством голосов делегаты поддержали кандидатуру Дмитрия Азарова для участия в досрочных выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, за кандидатуру Азарова проголосовали 150 из 162 делегатов конференции.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. В апреле 2018 года Азаров заявил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона.