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"Единая Россия" поддержала кандидатуру Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму

Политика
19 июня, 18:36 UTC+3 САМАРА САМАРА 19, июня. /ТАСС

Хинштейн в своем Twitter поблагодарил делегатов партконференции Самарского отделения "Единой России" за поддержку

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САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник на партийной конференции поддержало кандидатуру советника директора Росгвардии Александра Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму от Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Делегаты партийной конференции большинством голосов поддержали кандидатуру Александра Хинштейна для участия в довыборах депутата Госдумы от Самарской области", - отметили в пресс-службе.

Ранее, в 2011-2016 годах, Хинштейн уже был депутатом Госдумы от Самарской области.

"Делегаты региональной конференции подавляющим большинством голосов поддержали мою кандидатуру для выдвижения в кандидаты по 158-му Самарскому одномандатному округу. Что важно: голосование было тайным. Спасибо коллегам за поддержку. Впереди - много работы", - написал Хинштейн в Twitter.

В июне сложила полномочия единоросс Надежда Колесникова, избранная по округу №158 в Самарской области. Как пояснили ранее ТАСС во фракции "Единая Россия", Колесникова оставила депутатское кресло в связи с переходом на другую работу. Довыборы пройдут 9 сентября.

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