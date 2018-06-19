"Единая Россия" поддержала кандидатуру Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник на партийной конференции поддержало кандидатуру советника директора Росгвардии Александра Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму от Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Делегаты партийной конференции большинством голосов поддержали кандидатуру Александра Хинштейна для участия в довыборах депутата Госдумы от Самарской области", - отметили в пресс-службе.

Ранее, в 2011-2016 годах, Хинштейн уже был депутатом Госдумы от Самарской области.

"Делегаты региональной конференции подавляющим большинством голосов поддержали мою кандидатуру для выдвижения в кандидаты по 158-му Самарскому одномандатному округу. Что важно: голосование было тайным. Спасибо коллегам за поддержку. Впереди - много работы", - написал Хинштейн в Twitter.

Делегаты региональной конференции @er_samara подавляющим большинством голосов поддержали мою кандидатуру для выдвижения в кандидаты @dumagovru по 158-му Самарскому одномандатному округу. Что важно: голосование было тайным.

Спасибо коллегам за поддержку. Впереди - много работы pic.twitter.com/34ptzIYjeW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 19 June 2018

В июне сложила полномочия единоросс Надежда Колесникова, избранная по округу №158 в Самарской области. Как пояснили ранее ТАСС во фракции "Единая Россия", Колесникова оставила депутатское кресло в связи с переходом на другую работу. Довыборы пройдут 9 сентября.