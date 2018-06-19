Путин: программа внешней политики на два года будет утверждена по итогам заседания ВГС

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Совместная программа в области внешней политики на два года будет утверждена по итогам заседания ВГС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Ключевым направлением деятельности союзного государства считаем выработку и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня. По итогам нынешнего заседания будет утверждена программа в области внешней политики на очередной двухлетний период", - сказал он.

Путин с удовлетворением отметил, что Россия и Белоруссия поддерживают самое тесное взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и других.