Совет муниципальных образований Москвы пригласил Яшина и Гудкова на встречу с депутатами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель ассоциации "Совет муниципальных образований города Москвы" Владимир Дудочкин пригласил кандидатов в мэры Илью Яшина и Дмитрия Гудкова на встречу с муниципальными депутатами.

Ранее он сообщал, что Совет муниципальных образований Москвы проведет 20 июня встречу местных депутатов с кандидатами на пост мэра Москвы, которые смогут представить свои программы и попытаться убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра. Большинство муниципальных депутатов в столице избрано от "Единой России", поэтому совет обратился к партии с просьбой предложить депутатам принять участие во встрече.

"Завтра на нашей площадке организуем встречу кандидатов в мэры с муниципальными депутатами. На встречу приглашены все 18 кандидатов, подавших документы в Мосгоризбирком. Лично позвонил отдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным", - написал Дудочкин на своей странице в Facebook.

Всего документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника подали 18 человек. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой". Глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.