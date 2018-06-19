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Высший госсовет Союзного государства утвердил программу действий во внешней политике

Политика
19 июня, 19:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Одним из важнейших векторов сотрудничества названо активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Высший государственный совет Союзного государства Белоруссии и России, заседание которого прошло во вторник в Минске, утвердил программу согласованных действий в области внешней политики двух государств на 2018-2019 годы, передает корреспондент ТАСС.

В программе сохранена преемственность с предыдущими программами в том, что касается таких направлений, как углубление двустороннего взаимодействия на пространстве СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности, формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Белоруссии и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами. В числе угроз - международный терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, торговля людьми, наркоторговля, транснациональная преступность.

При этом в качестве одного из важнейших векторов сотрудничества определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства. Также в программе особое внимание уделено оказанию дипломатического сопровождения деятельности ЕАЭС, повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс, один путь".

Кроме того, программа позволяет осуществлять активный системный диалог сторон по наиболее важным проблемам международных отношений и координировать усилия во внешней политике, в том числе по основным вопросам повестки дня МАГАТЭ на сессиях Совета управляющих агентства, а также взаимодействия при согласовании резолюций и решений генеральной конференции МАГАТЭ.

Также Высший государственный совет утвердил приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития СГ на 2018-2022 годы. 

Согласно документу, ими определены проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства. При этом предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению административных барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования, развитию объединенной транспортной системы и формированию единого топливно-энергетического рынка.

Предполагается, что правительства Белоруссии и России будут предоставлять ежегодно в четвертом квартале информацию о ходе выполнения приоритетных направлений в Совет министров Союзного государства.

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