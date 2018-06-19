Путин высоко оценил сотрудничество РФ и Белоруссии в мировых делах

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен взаимодействием Москвы и Минска в культурной сфере и мировых делах.

"Обменялись с президентом Белоруссии мнениями по текущей ситуации в мировых, региональных делах, были подняты вопросы укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности Союзного государства", - сказал глава российского государства журналистам по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Он добавил, что после встречи утверждена программа согласованных действий на международной арене на 2018-2019 год.

Российский лидер отдельно выделил сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. По его мнению, "учрежденные сегодня премии Союзного государства в области науки и техники будут поощрять ученых и специалистов, отличившихся в разработке и коммерциализации новых технологий". "С удовлетворением отмечали успехи взаимодействия России и Белоруссии в гуманитарной сфере: реализуется программа сотрудничества между министерствами культуры, осенью в Белоруссии откроются Российские дни, пройдет ежегодный международный фестиваль Юрия Башмета", - отметил Путин. Он добавил, что "за достижения в области литературы и искусства ряд видных деятелей культуры и творческие коллективы двух стран награждены премиями Союзного государства".

Президент РФ поблагодарил белорусского коллегу "за организацию сегодняшней работы и за ту атмосферу, которая была создана для достижения имеющихся договоренностей".