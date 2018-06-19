Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин высоко оценил сотрудничество РФ и Белоруссии в мировых делах

Политика
19 июня, 19:46 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Российский лидер отдельно выделил взаимодействие двух стран в культурной и гуманитарной сферах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен взаимодействием Москвы и Минска в культурной сфере и мировых делах.

"Обменялись с президентом Белоруссии мнениями по текущей ситуации в мировых, региональных делах, были подняты вопросы укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности Союзного государства", - сказал глава российского государства журналистам по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Он добавил, что после встречи утверждена программа согласованных действий на международной арене на 2018-2019 год.

Российский лидер отдельно выделил сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. По его мнению, "учрежденные сегодня премии Союзного государства в области науки и техники будут поощрять ученых и специалистов, отличившихся в разработке и коммерциализации новых технологий". "С удовлетворением отмечали успехи взаимодействия России и Белоруссии в гуманитарной сфере: реализуется программа сотрудничества между министерствами культуры, осенью в Белоруссии откроются Российские дни, пройдет ежегодный международный фестиваль Юрия Башмета", - отметил Путин. Он добавил, что "за достижения в области литературы и искусства ряд видных деятелей культуры и творческие коллективы двух стран награждены премиями Союзного государства".

Президент РФ поблагодарил белорусского коллегу "за организацию сегодняшней работы и за ту атмосферу, которая была создана для достижения имеющихся договоренностей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Башмет, Юрий Абрамович Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости