РФ и Белоруссия подтвердили курс дальнейшего развития интеграционных процессов

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия активизируют усилия по урегулированию вопроса об обеспечении свободы пересечения границы между двумя государствами гражданами третьих стран. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Минске.

При этом в документе положительно оценивается значимость координации шагов двух государств при проведении крупных международных спортивных мероприятий "в некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия". Эти шаги, отмечается в документе, способствовали "созданию необходимых условий для посещения болельщиками из третьих стран матчей чемпионата мира по футболу". Российская сторона в свою очередь выразила готовность аналогичным образом посодействовать Белоруссии при проведении Европейских игр 2019 года.

В заявлении лидеры двух стран подчеркнули приверженность курсу на расширение стратегического партнерства во всех сферах в целях укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития интеграционных процессов "на основе принципов суверенного равенства, взаимной выгоды и взаимного учета интересов". Президенты двух стран также заявили об активизации усилий по выработке и реализации согласованных подходов к сотрудничеству в сферах образования, здравоохранения, науки, спорта и культуры.

"Стороны подчеркивают, что выработка и реализация единой промышленной, сельскохозяйственной, энергетической и транспортной политики, осуществление значимых интеграционных проектов во всех сферах экономики, углубление кооперации, интеграция цифровой инфраструктуры являются ключевыми задачами как в рамках Союзного государства, так и на пространстве ЕАЭС. Президенты России и Белоруссии отмечают важность создания единых рынков товаров и услуг без барьеров, изъятий и ограничений, необходимость формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, установления единых правил в сферах применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, защиты прав потребителей", - говорится в заявлении.

Сотрудничество на международной арене

Главы государств договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, а также подтвердили "приверженность идее гармонизации интеграционных процессов в Евразии в целях реализации стратегической задачи формирования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана".

Россия и Белоруссия выразили намерение продолжить координацию действий на международной арене, в том числе в рамках международных организаций и многосторонних форумов, а также выразили "неприятие политики односторонних экономических ограничений, вводимых сверх санкционных мер, принимаемых Советом Безопасности ООН". "Стороны решительно осуждают терроризм во всех его проявлениях, считают, что эффективное противодействие ему возможно исключительно на коллективных началах при строгом соблюдении положений соответствующих резолюций Совбеза ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН", - заявили президенты.

Помощь Сирии

Россия и Белоруссия намерены совместно оказывать помощь народу Сирии в нормализации жизни и восстановлении страны, говорится также в заявлении. "Стороны последовательно выступают за мирное урегулирование сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права и продолжат оказывать помощь сирийскому народу в нормализации жизни и восстановлении страны", - заявили президенты.

Согласно документу, стороны будут наращивать сотрудничество в обеспечении международной информационной безопасности, совместно противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности. Главы государств также подтвердили актуальность и важность Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для обеспечения регионального и международного мира и безопасности, укрепления режима ядерного нераспространения.

Стороны также отметили важность политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную.