Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья намерен баллотироваться на этот пост

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Находящийся в следственном изоляторе глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун заявил, что намерен баллотироваться на этот пост, несмотря на арест. Об этом Шестун заявил во вторник членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетившим его в СИЗО.

"Совместно с членом ОНК Москвы Александром Ионовым мы посетили в СИЗО №5 арестованного главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который заявил нам, что будет баллотироваться на этот пост. Шестун подчеркнул, что это первое его заявление об участии в предстоящих выборах в рамках начавшейся избирательной кампании", - сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Он также рассказал, что Шестун содержится в 12-местной камере, посетил спортзал и отмечает корректное отношение персонала следственного изолятора. "Жалоб на условия содержания у него нет", - отметил Мельников.

19 июня депутаты Серпуховского района Московской области назначили выборы главы района на 9 сентября 2018 года и постановили провести его единому избирательному округу. В соответствии с действующим законодательством, документы кандидата, содержащегося под стражей, в избирком могут быть поданы его представителями.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 27 июня проверит законность ареста Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей.

Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), наказание по ней - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Перед заседанием суда 14 июня Шестун сказал журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу". В суде в этот же день он добавил, что дело в его отношении возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Серпуховской муниципальный район - единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрация. Ранее в районе прошли митинги против расширения мусорного полигона.