Лавров обсудит с генсеком Совета Европы Украину, ситуацию в ПАСЕ и ЕСПЧ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Тубьёрном Ягландом в среду в Москве ситуацию вокруг работы России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и гуманитарные аспекты обстановки на Украине.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ, - отметили в министерстве. - Предполагается затронуть такие вопросы, как кризис в ПАСЕ, взаимодействия России и ЕСПЧ, гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в странах Балтии, участие России в договорно-правовых актах СЕ и двусторонних отраслевых проектах, в том числе в сфере юриспруденции, образования и спорта".

По сообщению пресс-службы СЕ, в ходе визита Ягланда планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В Совете Европы указали, что Ягланд намерен обсудить с руководством РФ участие Москвы во всех структурах организации.

Во время предыдущего визита Ягланда в Москву, состоявшегося в октябре 2017 года, также обсуждались перспективы сотрудничества РФ с ЕС. Несмотря на то, что переговоры прошли на фоне отказа России платить взносы в Совет Европы, последовавшего за продлением санкций в отношении российской делегации, стороны подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие.

Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало важную роль Совета Европы как института, поддерживающего единое гуманитарное, культурное и правовое пространство континента. Представители МИД РФ и комитетов по международным делам обеих палат российского парламента не раз отмечали настрой на конструктивное сотрудничество с организацией и готовность к полноценному восстановлению работы в рамках ПАСЕ. Вместе с тем, как подчеркивал, например, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, кризис в отношениях был спровоцирован европейской стороной, и она должна взять на себя инициативу по восстановлению прежнего высокого уровня взаимодействия.

Кризис в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.

Россия не признает судей ЕСПЧ, которые были избраны, когда в работе ПАСЕ не принимали участие российские представители. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Александр Грушко, судьи и комиссары, которые "не были избраны при участии наших парламентариев, не могут не испытывать недостатка легитимности".

Украина и ЕСПЧ

Лавров и Ягланд обсудят и другие темы. Совет Европы на Украине отслеживает ситуацию с правами человека и соответствие проводимых реформам конвенциям и нормам, действующим в организации.

Взаимодействие с ЕСПЧ тоже остается одним из важных аспектов взаимодействия России с ЕС. Как указывал уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, в Москве отмечают нарастающую тенденцию политического давления на международные суды. Последнее время Европейский суд принимает по 200-300 постановлений в отношении России ежегодно, а общее их количество в 2017 году насчитывало около 8 тыс.