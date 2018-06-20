Постпредство РФ: США хотели использовать СПЧ ООН для продвижения своих интересов

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели превратить Совет ООН по правам человека (СПЧ) в послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. Об этом заявили во вторник в постоянном представительстве РФ при ООН, комментируя выход США из СПЧ. В дипмиссии также сообщили о намерении России добиваться избрания членом Совета на 2021-2023 годы.

Как напомнили в дипмиссии, эта структура, как и вся система ООН, призвана "служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран". "К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе. Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран", - говорится в заявлении постпредства.

Российская сторона признала существование недостатков в работе СПЧ, однако подчеркнула, что "за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность". "Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - отметили в постпредстве.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в среду выразил разочарование решением американских властей.

Россия являлась членом Совета по правам человека ООН до декабря 2016 года, однако не смогла добиться переизбрания на новый срок.