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Косачев: выход США из СПЧ ООН демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона

Политика
20 июня, 7:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам сенатора, когда "сильные" уверены в своей позиции, они продолжают доказывать ее правоту в любых условиях

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что своим решением о выходе из Совета ООН по правам человека США демонстрируют слабость и неспособность отстаивать свою позицию.

"Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона. Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве", - написал Косачев на своей странице в Facebook в среду.

Парламентарий подчеркнул, что Россия же, напротив, всегда твердо стоит на своих позициях и в Совете Безопасности ООН, и в Комитете по правам человека, и в ПАСЕ.

США же, по его словам, вместо того, чтобы отстаивать свою правду, создают "коалиции, которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага". "А если не получается - хлопанье дверью оказывается единственным выходом. Так было и с ЮНЕСКО, и с Межпарламентским союзом, и в ряде других случаев. Теперь вот и до прав человека добрались", - пишет Косачев.

Возмущение США объяснимо, замечает парламентарий. "США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными", - заключает Косачев. Он напомнил, что громкие слова о правах человека звучат из страны, "власти которой в эти дни на глазах у изумленного мира отбирают у вышвыриваемых из США нелегальных иммигрантов их несовершеннолетних детей.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая во вторник перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в СПЧ не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

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