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"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год

Политика
20 июня, 8:07 UTC+3

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что глава государства может выступить с посланием и в 2019 году

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может еще раз в 2018 году выступить с посланием Федеральному собранию уже в рамках нового президентского срока. При этом глава государства может выступить с посланием и в 2019 году, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, " возможно и то, и другое".

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Издание напоминает, что послание Путина за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

Выступление главы государства состояло из двух блоков: первый был посвящен социально-экономическому развитию России, второй - ответам страны на внешнеполитические вызовы. Во второй части Путин рассказал о новых, ранее засекреченных видах вооружений, разработанных оборонно-промышленным комплексом.

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