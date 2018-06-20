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Единороссы выдвинули Цивилева кандидатом на выборах главы Кузбасса

Политика
20 июня, 9:48 дата обновления: 20 июня, 9:59 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 20, июня. /ТАСС

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области назначены на 9 сентября

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Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

© Александр Патрин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Кемеровское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Сергея Цивилева, назначенного врио губернатора после отставки Амана Тулеева, кандидатом на предстоящих в сентябре выборах главы региона.

Как сообщалось, на праймериз по выборам на пост главы Кузбасса единороссы выдвигали двух кандидатов: помимо Цивилева, первого заместителя секретаря регионального отделения партии, депутата облсовета народных депутатов Вячеслава Петрова.

"Выдвинуть кандидатом Цивилева Сергея Евгеньевича", - сказал председатель счётной комиссии Николай Сенчуров после подсчета результатов тайного голосования. Цивилев, по его словам, набрал большинство голосов.

Цивилев поблагодарил однопартийцев за поддержку. "Для меня это волнительный момент", - сказал он.

Врио губернатора сообщил журналистам, что не планирует уходить в предвыборный отпуск, а агитации предпочтет работу "на благо жителей Кузбасса". Он уточнил, что сейчас в регионе предстоит большая работа по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону.

Вступать в "Единую Россию" беспартийный Цивилев, по его словам, пока не планирует.

Досрочные выборы губернатора назначены на 9 сентября 2018 года, последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победу одержал Тулеев. Он покинул свой пост 1 апреля после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Третьего апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета - прежний спикер Кузбасского парламента Алексей Синицын сложил свои полномочия в пользу экс-губернатора. После этого Синицын был назначен на новую должность в администрации региона - и. о. заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

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Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич
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