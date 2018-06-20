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Слуцкий назвал деструктивным решением выход США из СПЧ ООН

Политика
20 июня, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что позиция США подрывает принципы демократии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава Российского фонда мира Леонид Слуцкий сожалеет в связи с выходом США из Совета ООН по правам человека (СПЧ), назвав такое решение деструктивным.

"Выход США из СПЧ ООН означает движение Вашингтона в фарваторе конструирования однополярной архитектуры и уменьшения значения институтов ООН в мировых делах", - заявил он журналистам в среду.

По мнению главы комитета, тем самым "США дают сигнал тем странам, которые автоматом идут в фарватере политики Вашингтона, о том, что роль институтов ООН в будущем должна качественно уменьшиться". "Это сигнал другим странам, которые берут пример в международной повестке дня с США, также ослабить свое сотрудничество с этим одним из важнейших, а, может быть, и важнейшим правочеловеческим институтом на планете", - добавил Слуцкий.

По его словам, "остается только сожалеть в связи с таким деструктивным решением США". "Такая линия подрывает принципы демократии", - заключил Слуцкий.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая во вторник перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в СПЧ не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

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