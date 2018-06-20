Мособлизбирком разрешил трем кандидатам в губернаторы открыть избирательные счета

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия на заседании во вторник разрешила трем кандидатам в губернаторы Подмосковья - Борису Надеждину от Партии роста, Кириллу Жигареву от ЛДПР и Константину Черемисову от КПРФ - открыть специальные избирательные счета, передает корреспондент ТАСС.

"Избирательная комиссия Московской области решила разрешить кандидату на должность губернатора Московской области Борису Надеждину открыть избирательный счет для формирования избирательного фонда", - говорится в решении комиссии. Аналогичные решения были приняты в отношении Жигарева и Черемисова.

Также Мособлизбирком зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам каждого из трех кандидатов: для Надеждина Ольгу Мясникову и Ольгу Лыхину, для Жигарева - Наталью Ермакову, для Черемисова - Екатерину Кишко.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура. Воробьев, Белова, Чистюхин, Надеждин, Жигарев и Черемисов подали документы в избирательную комиссию для выдвижения.