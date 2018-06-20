На довыборы в Госдуму по 7 округам выделено 477 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на проведение дополнительных выборов в Госдуму по семи одномандатным округам могут составить 477 млн рублей. Такую сумму должен утвердить на заседании в среду Центризбирком, следует из проекта постановления.

Согласно документу, всего на проведение довыборов выделено 477 млн 95 тыс. рублей. Из них 430 млн 643 тыс. рублей будет направлено нижестоящим избирательным комиссиям.

В распоряжении ЦИК на исполнение своих полномочий останется 24 млн 451 тыс. рублей. Еще 22 млн рублей будет распределено госорганам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей.

Lополнительные выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.