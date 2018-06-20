Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На довыборы в Госдуму по 7 округам выделено 477 млн рублей

Политика
20 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Из них около 430 млн рублей направят нижестоящим избирательным комиссиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на проведение дополнительных выборов в Госдуму по семи одномандатным округам могут составить 477 млн рублей. Такую сумму должен утвердить на заседании в среду Центризбирком, следует из проекта постановления.

Согласно документу, всего на проведение довыборов выделено 477 млн 95 тыс. рублей. Из них 430 млн 643 тыс. рублей будет направлено нижестоящим избирательным комиссиям.

В распоряжении ЦИК на исполнение своих полномочий останется 24 млн 451 тыс. рублей. Еще 22 млн рублей будет распределено госорганам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей.

Lополнительные выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
5
Приехавшего на коне камчатского депутата привлекут к административной ответственности
6
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости