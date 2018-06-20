Памфилова: все муниципальные выборы должны быть назначены до конца дня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Среда 20 июня является последним днем, когда возможно назначение муниципальных выборов, которые должны пройти в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сегодня истекает срок назначения выборов в органы местного самоуправления. И фактически завтра избирательная кампания по всем выборам, назначенным на единый день голосования, вступает в полную силу", - сказала она на заседании комиссии.

Срок назначения выборов губернаторов и заксобраний истек ранее.

Глава ЦИК также сообщила, что документы о выдвижении на губернаторские выборы в 22 регионах подали в избирательные комиссии 46 кандидатов.

"Уже 46 кандидатов мы имеем на должности высших должностных лиц, среди которых шесть действующих руководителей регионов, [они] представили документы о своем выдвижении в соответствующие избирательные комиссии", - сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК надеется, что региональные власти найдут возможности организовать видеонаблюдение на выборах 9 сентября, на сегодняшний день такое решение принято в шести субъектах.

"Мы, конечно, максимально заинтересованы в том, чтобы было видеонаблюдение там, где это возможно позволить. Видеонаблюдение - это хорошая профилактическая мера, помогает предотвращать различные нарушения", - сказала председатель Центризбиркома.

Пафмилова сообщила, что на сегодняшний день в шести регионах приняты решения об оснащении помещений для голосования видеокамерами. Это Архангельская, Новосибирская, Московская, Ярославская области, Москва и Ненецкий автономный округ.

Она выразила надежду на расширение списка регионов, где на выборах будет применяться видеонаблюдение.

Памфилова напомнила, что в единый день голосования 9 сентября прямые выборы глав регионов пройдут в 22 субъектах, еще в четырех руководителей субъектов выберут в этот же день депутаты заксобраний. Выборы депутатов заксобраний пройдут в 16 регионах. Кроме того, в этот день пройдут порядка 6 тыс. различных муниципальных выборов.