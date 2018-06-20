Россия обеспокоена ростом числа гражданских жертв в Донбассе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия обеспокоена отмечающимся в Донбассе ростом числа жертв среди гражданского населения, основной причиной которого стало использование реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с докладом наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

"С озабоченностью принимаем к сведению информацию о росте числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения на 11 процентов за отчетный период (с 16 февраля по 15 мая 2018 года - прим. ТАСС): 19 убитых и 62 раненых, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что основной причиной гибели гражданских лиц по-прежнему являются обстрелы мирных объектов из реактивных систем залпового огня".

В МИД РФ также обратили внимание на недопустимую ситуацию с минированием территорий в Донбассе, которая также ведет к жертвам среди мирного населения, и обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. "Перебои в работе фильтровальных и электрических станций ежедневно ведут к лишению более полумиллиона жителей Донецка питьевой воды, электричества и отопления, ставят регион на грань экологической катастрофы", - отметили в министерстве.

В среду глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер презентовала отчет организации о ситуации с правами человека за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года. Так, в документе, в том числе, приводятся данные по жертвам за весь период конфликта: миссия зафиксировала по меньшей мере 3023 погибших среди гражданского населения Донбасса, а также 7,9 тысячи раненых. В ООН также сообщили, что больше всего жертв за последние три месяца зафиксировано в районе Горловки и Донецка, а за текущий месяц число погибших также остается высоким. Основными причинами гибели мирных жителей, по словам Фрейзер, по-прежнему остаются обстрелы из тяжелого и легкого артиллерийского, а также стрелкового вооружения, которое продолжают использовать стороны в нарушение минских договоренностей.

Деструктивная политика

Политика Киева в отношении Донбасса, нарушающая основные права жителей региона, снижает шансы на национальное примирение на Украине, заявили в МИД РФ.

"Невыплаты компенсаций за потерянное или конфискованное жилье, социальных пособий и пенсий внутренне перемещенным лицам, существование искусственных ограничений на пересечение жителями линии разграничения ведут к дальнейшему обнищанию наиболее бедных слоев населения, способствуют углублению раскола в украинском обществе и, тем самым, сокращают шансы на будущее национальное примирение", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Министерстве иностранных дел также обратили внимание на часть доклада миссии ООН, где речь идет о пытках, задержаниях и случаях сексуального насилия в районе линии соприкосновения в Донбассе. "При этом наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти указанных преступлений пришлось на украинские правоохранительные органы и СБУ", - говорится в комментарии.

В МИД РФ на основе доклада миссии ООН указали, что сложная ситуация с правами человека сложилась и в остальной части Украины, где нарушается право на свободу слова и не проводятся расследования действий правых экстремистских группировок, в том числе массового сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Все это происходит на фоне беспрецедентного давления на судейский корпус, который, по сведениям наблюдателей, наказывается за любое проявление "антиукраинского" поведения, - продолжили в МИД РФ. - Это способствует дальнейшему распространению в стране вседозволенности и правового хаоса".

При этом в министерстве подчеркнули, что мандат наблюдательной миссии ООН на Украине не распространяется на территорию других стран, и поэтому миссия не может давать оценки ситуации с правами человека в Крыму. "Очередную попытку включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине считаем неправомерной", - подчеркнули в МИД РФ.

Закон об образовании

Россия ожидает проведения всеобъемлющих консультаций по реализации принятого на Украине закона об образовании, который, с точки зрения Москвы, нарушает права русскоговорящих.

"Ожидаем проведения отдельных всеобъемлющих и эффективных консультаций по формату реализации ст. 7 закона, как это рекомендуется международными наблюдателями", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Призываем Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной миссии в отношении закона "Об образовании", который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих", - добавили в МИД РФ.

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно седьмой статье закона, уже с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык.

Новую редакцию украинского закона "Об образовании" подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия.