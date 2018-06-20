Лавров намерен обсудить с генсеком Совета Европы системный кризис в организации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом системный кризис в организации.

"Сегодня нельзя не упомянуть о системном кризисе, который продолжается в организации в связи с той ситуацией, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). И мы очень ценим ваши усилия, господин генеральный секретарь, направленные на то, чтобы найти выход из этой кризисной ситуации", - сказал Лавров, открывая встречу с Ягландом.

Глава МИД РФ подчеркнул, что искать выход из кризиса необходимо на основе принципов, заложенных отцами-основателями этой организации, прежде всего принципа равноправия всех стран-участниц. "Рассчитываем, что все эти вопросы мы сегодня с вами обсудим, и это поможет нам продвигаться вперед", - добавил Лавров.

Он отметил, что Россия продолжает активно участвовать в работе Совета Европы. "За последние пару лет мы ратифицировали дополнительно шесть международно-правовых актов нашей общей организации", - уточнил министр.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россию лишили возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранили от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.

В ответ российская делегация заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 году не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге настроений. Россия приостановила и выплату взноса в Совет Европы. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.