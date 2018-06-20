Лавров: Россию беспокоит количество избранных без ее участия судей ЕСПЧ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россию тревожит, что более трети судейского состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избраны без участия российских парламентариев из-за кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом.

"За последние пять лет количество жалоб в отношении Российской Федерации в ЕСПЧ сократилось в три с половиной раза. Поскольку никто и ничто в этом мире не совершенно, то мы хотели бы, чтобы и сам суд тоже занимался повышением эффективности своей деятельности и, самое главное, соблюдением принципа субсидиарности, на котором он и функционирует, - сказал министр. - Нас не может не тревожить, что из-за кризиса в ПАСЕ более трети судей нынешнего состава ЕСПЧ избирались без участия делегации российских парламентариев. Тем важнее ваши усилия и усилия всех тех, кто хочет этот кризис преодолеть на основе лежащих в основании СЕ принципов".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: российских парламентариев оставили без права голоса на заседаниях ассамблеи, их отстранили от работы в руководящих органах ПАСЕ и ее миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ до конца 2015 года. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.