Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россию беспокоит количество избранных без ее участия судей ЕСПЧ

Политика
20 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ призвал работать над повышением эффективности деятельности суда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россию тревожит, что более трети судейского состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избраны без участия российских парламентариев из-за кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом.

Смотрите также

Лавров намерен обсудить с генсеком Совета Европы системный кризис в организации

Минюст РФ: за 20 лет Россия выплатила гражданам €200 млн по решениям ЕСПЧ

СМИ: группа из 270 родственников жертв крушения MH17 подала иск против России в ЕСПЧ

"За последние пять лет количество жалоб в отношении Российской Федерации в ЕСПЧ сократилось в три с половиной раза. Поскольку никто и ничто в этом мире не совершенно, то мы хотели бы, чтобы и сам суд тоже занимался повышением эффективности своей деятельности и, самое главное, соблюдением принципа субсидиарности, на котором он и функционирует, - сказал министр. - Нас не может не тревожить, что из-за кризиса в ПАСЕ более трети судей нынешнего состава ЕСПЧ избирались без участия делегации российских парламентариев. Тем важнее ваши усилия и усилия всех тех, кто хочет этот кризис преодолеть на основе лежащих в основании СЕ принципов".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: российских парламентариев оставили без права голоса на заседаниях ассамблеи, их отстранили от работы в руководящих органах ПАСЕ и ее миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ до конца 2015 года. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Ягланд, Турбьёрн Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
3
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
6
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости