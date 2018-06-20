Зубайруев возглавил управление по информполитике администрации главы и кабмина Дагестана

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового начальника управления по информационной политике администрации главы и правительства республики. Им стал замначальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана Зубайру Зубайруев, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Зубайру Зубайруева руководителем управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике. Указ об этом подписан сегодня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прежний руководитель управления Тамара Чиненная освобождена от должности по собственному желанию.

Зубайру Зубайруев родился в 1966 году в Махачкале. С 2006 по 2007 год был заместителем начальника информационно-аналитического отдела аппарата Народного Собрания Дагестана.

С 2010 по 2013 год Зубайруев - замначальника, начальник управления информационной политики и пресс-службы Президента Дагестана. С 2013 по 2016 год работал замминистра печати и информации Дагестана.

В апреле 2016 года Зубайруев был назначен начальником управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике. Спустя год он занял должность советника главы региона, на которой проработал менее года.