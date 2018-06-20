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Яровая посоветовала президенту Литвы "не отравлять русофобией" свой народ

Политика
20 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее Даля Грибаускайте заявила, что литовцы должны быть готовы к нападению со стороны РФ

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что президент Литвы Даля Грибаускайте ведет "фальшивую игру", и советует ей не отравлять свой народ русофобией.

Во вторник Грибаускайте в интервью немецкому интернет-изданию Spiegel-online высказала мнение, что ее страна должна быть готова к нападению со стороны России. По ее словам, в этом смысле литовцы "должны быть готовы - ментально, политически, технологически, сердцем и душой".

"Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией", - сказала Яровая журналистам в среду. "Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики", - считает вице-спикер Госдумы.

"Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма", - заявила парламентарий. Она выразила надежду на то, что в преддверии Дня памяти и скорби "сердце и душа литовского народа наполнены благодарной памятью".

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Грибаускайте, Даля Яровая, Ирина Анатольевна
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