Яровая посоветовала президенту Литвы "не отравлять русофобией" свой народ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что президент Литвы Даля Грибаускайте ведет "фальшивую игру", и советует ей не отравлять свой народ русофобией.

Во вторник Грибаускайте в интервью немецкому интернет-изданию Spiegel-online высказала мнение, что ее страна должна быть готова к нападению со стороны России. По ее словам, в этом смысле литовцы "должны быть готовы - ментально, политически, технологически, сердцем и душой".

"Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией", - сказала Яровая журналистам в среду. "Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики", - считает вице-спикер Госдумы.

"Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма", - заявила парламентарий. Она выразила надежду на то, что в преддверии Дня памяти и скорби "сердце и душа литовского народа наполнены благодарной памятью".