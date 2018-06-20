Гатилов: аргументация США по выходу из Совета ООН по правам человека вызывает недоумение

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Аргументация, которую привели США для обоснования своего выхода из Совета ООН по правам человека (СПЧ), вызывает недоумение, заявил в среду постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Недоумение вызывает аргументация, которую руководство Госдепартамента США использовало для объяснения своего, прямо скажем, резкого шага. Речь там шла о том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека. Иначе как лицемерием такое заявление назвать нельзя. Ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека, и в США таковые носят массовый и систематический характер", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что критика Соединенными Штатами правозащитной ситуации в других странах является "избирательной, политически мотивированной и изобилует двойными стандартами". Постпред РФ отметил, что "идея превратить СПЧ в своего рода элитный клуб, а по сути в послушного проводника воли США, отнюдь не нова", ведь Вашингтон уже пытался это сделать в середине 2000-х годов, когда Совет только создавался. Кстати, "когда их затея провалилась, свой бойкот они объясняли примерно теми же словами", что и сейчас, напомнил Гатилов.

В целом, по его мнению, СПЧ ничего не потеряет в связи с выходом из него США, более того, в его работе будет меньше политизации. "Я хорошо помню работу СПЧ в 2006-2008 годах, когда США также его бойкотировали. Не могу сказать, что Совет от этого что-то потерял, не потеряет, я думаю, и теперь. Более того, я надеюсь, что с уходом США в работе СПЧ будет меньше политизации, двойных стандартов и конфронтации", - сказал дипломат.

По его словам, в Вашингтоне "упорно не хотят признавать, что ООН - организация, созданная на основе принципа суверенного равенства государств", поэтому попытки США нарушить этот принцип при формировании членского состава СПЧ "провалились и 12 лет назад, и сейчас". Постпред также отметил, что поддержать Соединенные Штаты отказались почти все: это очевидно из итогов голосования по учредившей СПЧ резолюции Генассамблеи ООН. "И тогда, и сейчас США оказались в изоляции", - констатировал Гатилов.

Отвечая на вопрос о том, кто займет место США в Совете, он пояснил, что процедура замены члена СПЧ не регламентирована, и подобных прецедентов за 12 лет работы Совета не случалось. "Окончательное решение - за Генеральной Ассамблеей ООН, - сказал дипломат. - В любом случае это будет страна западной группы государств".