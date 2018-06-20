Около 25 тыс. подписей собрано в поддержку кандидата в мэры Москвы Собянина

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина собрали около 24-25 тыс. подписей избирателей. До конца следующей недели необходимое количество будет собрано, заявил журналистам в среду глава избирательного штаба Константин Ремчуков.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Мы запустили волонтеров собирать подписей с субботы, 16 июня в крупных парках, на МЦК. На данный момент собрано 24-25 тыс. Мы видим, что есть проблема, что москвичи ходят без паспортов. Думаю, что до конца следующей недели мы соберем необходимое число", - сказал Ремчуков.

Он отметил, что фокус работы волонтеров на данный момент смещен на проверку качества подписей. "Другой фокус штаба - сбор подписей муниципальных депутатов. На сегодняшний момент более половины необходимых подписей есть. Я думаю, это тоже хороший темп, при том что мы минимум проводим агитацию с муниципальными депутатами", - сообщил Ремчуков.

Избирательный штаб начал свою работу 15 июня. На данный момент в штабе работает более 6 тыс. волонтеров.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.