ЦИК: перенос дня голосования обсудят после выборов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Перенос единого дня голосования с сентября на более удобное для избирателей время и корректировка "муниципального фильтра" на губернаторских выборах может стать предметом обсуждения рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ. Об этом сообщила журналистам в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Переносить [единый день голосования] надо, мне кажется, это настолько назрело, что подавляющее большинство заинтересованных сторон это понимает. Насколько я знаю, рабочая группа после единого дня голосования начнет интенсивно работать, это один из вопросов, который наряду с "фильтром" будет предметом тщательного обсуждения", - сказала она.

Единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в 22 регионах состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех субъектах высших должностных лиц изберут депутаты заксобраний. В 16 регионах жители будут выбирать депутатов областных дум. Кроме того, пройдет порядка 6 тыс. муниципальных выборов.