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ЦИК: перенос дня голосования обсудят после выборов

Политика
20 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что реформу "муниципального фильтра" обсудят также после 9 сентября

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Перенос единого дня голосования с сентября на более удобное для избирателей время и корректировка "муниципального фильтра" на губернаторских выборах может стать предметом обсуждения рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ. Об этом сообщила журналистам в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Переносить [единый день голосования] надо, мне кажется, это настолько назрело, что подавляющее большинство заинтересованных сторон это понимает. Насколько я знаю, рабочая группа после единого дня голосования начнет интенсивно работать, это один из вопросов, который наряду с "фильтром" будет предметом тщательного обсуждения", - сказала она.

Единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в 22 регионах состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех субъектах высших должностных лиц изберут депутаты заксобраний. В 16 регионах жители будут выбирать депутатов областных дум. Кроме того, пройдет порядка 6 тыс. муниципальных выборов.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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