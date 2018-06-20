Путин встретится с лидерами Португалии и Сенегала, а также генсеком ООН

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 июня проведет несколько международных встреч, среди которых встречи с президентами Португалии и Сенегала, а также беседы с генеральным секретарем Совета Европы и генеральным секретарем ООН.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У президента Путина сегодня запланирована встреча с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, с президентом Сенегала Маки Салем. Сегодня же Путин примет генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда и генерального секретаря ООН Гуттериша, который находится в Москве", - сказал Песков.

Помимо этого, напомнил Песков, глава государства проведет совещание с членами правительства, чтобы обсудить тему доступности и качества лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере. С докладами по этому вопросу выступят глава Минздрава Вероника Скворцова и глава ФАС Игорь Артемьев. "Кроме этого, традиционно будут рассмотрены оперативные вопросы в открытом режиме", - добавил представитель Кремля.