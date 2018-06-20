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Захарова: РФ не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании Дамаском химоружия

Политика
20 июня, 13:05 дата обновления: 20 июня, 13:43 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ связала эту угрозу с усилением США финансовой поддержки НПО "Белые каски"

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Москва не исключает новых вбросов с обвинениями в использовании правительством Сирии химического оружия. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"За новым раундом финансовой поддержки (неправительственной организации "Белые каски" со стороны США - прим. ТАСС), колоссальных по меркам того, что творится в регионе и той нужды, которую испытывает гражданское население, финансовых вливаний ожидаем очередные вбросы об использовании властями Сирии химического оружия против мирных граждан, - сказала дипломат. - Просто оплаченная заказная деятельность. Нам поступают сигналы о том, что такие провокации готовятся, и мы будем о них, если будет получена достоверная информация, пытаться говорить заранее, чтобы предотвращать подобные акции".

Захарова добавила, что Россия располагает данными о тесных связях сотрудников "Белых касок" с террористами. 

"Мы знаем - не просто уверены, а знаем, - у нас есть информация о том, что сотрудники "Белых касок" имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию, и речь идет не только о российских, в том числе и западных [журналистах], - отметила Захарова. - Но, к сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается, она просто не укладывается в рамки линии, в рамках концепции "Асад должен уйти".

В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространил сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов использования химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Захарова, Мария Владимировна
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