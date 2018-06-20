Глава штаба Собянина призвал избирателей пользоваться официальным сайтом кампании

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава избирательного штаба кандидата в мэры Сергея Собянина Константин Ремчуков призвал москвичей пользоваться только официальным сайтом, где сообщается вся информация о предвыборной кампании.

"Хочу обратить внимание, что вся официальная информация находится на сайте www.sobyanin.ru, потому что сейчас появилось очень много фейковых сайтов и порталов, которые якобы от имени Собянина сообщают какую-то информацию. Чтобы не было никаких недоразумений, хочу отметить, что у кандидата только один официальный сайт", - сказал Ремчуков журналистам.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Его избирательный штаб начал работать 15 июня, в нем более 6 тыс. волонтеров.

Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.