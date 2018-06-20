Захарова: у РФ есть информация, что "Белые каски" в Сирии тесно связаны с террористами

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Россия располагает данными о том, что сотрудники неправительственной организации (НПО) в Сирии "Белые каски" имеют тесные связи с террористами. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы знаем - не просто уверены, а знаем, - у нас есть информация о том, что сотрудники "Белых касок" имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию, и речь идет не только о российских, в том числе и западных [журналистах], - отметила Захарова. - Но, к сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается, она просто не укладывается в рамки линии, в рамках концепции "Асад должен уйти".

"Белые каски" неоднократно выступали с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, данная НПО была среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД РФ назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование сирийской Думы, но не нашли там следов химатаки.