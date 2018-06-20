Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: у РФ есть информация, что "Белые каски" в Сирии тесно связаны с террористами

Политика
20 июня, 14:59 UTC+3 САМАРА 20, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это также подтверждают репортажи независимых журналистов, в том числе западных

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Россия располагает данными о том, что сотрудники неправительственной организации (НПО) в Сирии "Белые каски" имеют тесные связи с террористами. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также

Как Сирию обвиняли в применении химического оружия. Досье

"Мы знаем - не просто уверены, а знаем, - у нас есть информация о том, что сотрудники "Белых касок" имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию, и речь идет не только о российских, в том числе и западных [журналистах], - отметила Захарова. - Но, к сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается, она просто не укладывается в рамки линии, в рамках концепции "Асад должен уйти".

"Белые каски" неоднократно выступали с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, данная НПО была среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД РФ назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование сирийской Думы, но не нашли там следов химатаки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости