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МИД РФ надеется на конструктивный подход США при замене высланных российских дипломатов

Политика
20 июня, 14:27 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, июня. /ТАСС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, невозможно одновременно направить десятки дипломатов на работу в США

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Процесс замены российских дипломатов, высланных США в марте в связи с так называемым делом Скрипалей, требует времени, Москва рассчитывает на конструктивный подход Вашингтона в этом вопросе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заполнения образовавшихся в марте по американской вине вакансий в российских загранучреждениях, то это процесс длительный, одновременно направить десятки дипломатов на работу в США физически невозможно", - подчеркнула дипломат.

"Заявление Вашингтона о том, что нам не собираются чинить препятствия, мы отфиксировали и надеемся, что слова не будут расходиться с делами", - отметила Захарова.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Поводом для этого послужило отравление 4 марта в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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