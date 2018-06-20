МИД РФ надеется на конструктивный подход США при замене высланных российских дипломатов

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Процесс замены российских дипломатов, высланных США в марте в связи с так называемым делом Скрипалей, требует времени, Москва рассчитывает на конструктивный подход Вашингтона в этом вопросе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заполнения образовавшихся в марте по американской вине вакансий в российских загранучреждениях, то это процесс длительный, одновременно направить десятки дипломатов на работу в США физически невозможно", - подчеркнула дипломат.

"Заявление Вашингтона о том, что нам не собираются чинить препятствия, мы отфиксировали и надеемся, что слова не будут расходиться с делами", - отметила Захарова.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Поводом для этого послужило отравление 4 марта в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.