РФ призвала ООН взять под контроль ситуацию с арестом журналиста Вышинского на Украине

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Правозащитные механизмы ООН должны взять под особый контроль ситуацию с арестом на Украине журналиста Кирилла Вышинского, а также расследование убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Об этом заявил, выступая в среду на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, представитель российской делегации Евгений Устинов.

Он подчеркнул, что Москва ожидает от спецдокладчика ООН по вопросу о поощрении и защите прав на свободу мнений и их свободное выражение Дэвида Кайе "своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы".

"Призываем в этой связи взять на особый контроль ситуацию с арестом на Украине журналиста Кирилла Вышинского, по сфабрикованному обвинению в госизмене, фактически за его профессиональную деятельность, а также расследование убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета", - отметил Устинов.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.

На Украине за последние годы произошли сразу несколько резонансных убийств представителей СМИ. В 2015 году в Киеве возле своего дома пятью выстрелами из револьвера был убит украинский журналист и писатель Олесь Бузина. Спустя год, 20 июля 2016 года, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Ни одно из этих убийств на Украине до сих пор не раскрыто.