Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ призвала ООН взять под контроль ситуацию с арестом журналиста Вышинского на Украине

Политика
20 июня, 14:25 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, июня. /ТАСС

Представитель российской делегации в Женеве также напомнил о нераскрытых убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Правозащитные механизмы ООН должны взять под особый контроль ситуацию с арестом на Украине журналиста Кирилла Вышинского, а также расследование убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Об этом заявил, выступая в среду на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, представитель российской делегации Евгений Устинов.

Смотрите также

Москалькова отметила важность продолжения сотрудничества с Украиной в сфере прав человека

Управление ООН по правам человека обеспокоено атаками на журналистов на Украине

ЕС призвал Киев соблюдать базовые права человека в деле "РИА Новости Украина"

Он подчеркнул, что Москва ожидает от спецдокладчика ООН по вопросу о поощрении и защите прав на свободу мнений и их свободное выражение Дэвида Кайе "своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы".

"Призываем в этой связи взять на особый контроль ситуацию с арестом на Украине журналиста Кирилла Вышинского, по сфабрикованному обвинению в госизмене, фактически за его профессиональную деятельность, а также расследование убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета", - отметил Устинов.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.

На Украине за последние годы произошли сразу несколько резонансных убийств представителей СМИ. В 2015 году в Киеве возле своего дома пятью выстрелами из револьвера был убит украинский журналист и писатель Олесь Бузина. Спустя год, 20 июля 2016 года, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Ни одно из этих убийств на Украине до сих пор не раскрыто.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Убийство Павла Шеремета Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
СМИ: в Саудовской Аравии уволен глава департамента развлечений после гастролей цирка из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости