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Захарова назвала неуместными заявления Канады о статусе демократии в России

Политика
20 июня, 14:34 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, июня. /ТАСС

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, глава МИД Канады "разделила международный порядок на так называемые либеральные демократии и авторитарные режимы"

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Заявления Канады о статусе демократии в России являются крайне неуместными. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее выступление министра иностранных дел этой страны Христи Фриланд по случаю присуждения ей премии "Дипломат года".

"Стоит отметить, что Российская Федерация неоднократно заявляла о важности соблюдения принципов международного права и вместе с тем выступала за полицентричный мир, основанный на принципах взаимоуважения и невмешательства, - подчеркнула официальный представитель российского МИД. - Мы хотели бы еще раз отметить, что ни Канада, ни какая-либо другая страна не имеют монополию на демократию и в этой связи комментарии главы внешнеполитического ведомства Канады о статусе демократии в России считаем крайне неуместными".

Как обратила внимание Захарова, "естественно, Канада наряду со своими союзниками относятся к категории "истинных демократий", стоящих у истоков сложившейся системы международного права". "Россию же госпожа Фриланд обозначила как антагониста, - напомнила она. - В условиях снижения западного превосходства в мире канадский министр подчеркнула, что требуется вынудить - это я цитирую - некоторые демократические державы соблюдать существующие международные правила. Но как это у них получается на Ближнем Востоке, мы все видели".

"Канадский министр разделила международный порядок на так называемые либеральные демократии и авторитарные режимы, и, по ее словам, последние активно пытаются подорвать устоявшиеся демократии, подавить молодые государства, стремящиеся примкнуть к демократическому миру, и разрушить систему международных правил посредством пропаганды и шпионажа", - отметила Захарова.

"У меня тут вопрос: когда пару лет назад вскрылось, что американские спецслужбы прослушивают канцлера [ФРГ Ангелу] Меркель, где были канадские министры и официальные лица? Еще хочется спросить: они считают Германию молодым государством или Америку - молодой демократией? Где заявления госпожи Христи Фриланд на этот счет? Вот тогда на мероприятии, о котором я говорила, что-то ничего не прозвучало, но мы ждем", - заявила Захарова, добавив, что российская сторона напоминает Фриланд "о некоторых важнейших характеристиках настоящей либеральной демократии, которые подчеркнуты в Директивной записке генерального секретаря ООН".

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Персоны
Фриланд, Христя Меркель, Ангела Захарова, Мария Владимировна
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