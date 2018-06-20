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Совфед вслед за Госдумой продлил весеннюю сессию

Политика
20 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Последнее заседание верхней палаты парламента состоится 28 июля

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации вслед за Государственной думой продлил весеннюю сессию. Верхняя палата завершит ее 28 июля, когда пройдет последнее пленарное заседание. Соответствующая информация опубликована на сайте Совфеда.

Согласно одобренному в конце 2017 года графику заседаний СФ на весеннюю сессию, последнее было запланировано на 24 июля.

Ранее Госдума изменила график своей работы, определив, что вместо региональной недели с 23 по 29 июля 2018 года будут проводиться пленарные заседания, заседания Совета Думы, комитетов, комиссий и фракций. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это решение связано с необходимостью синхронизации работы депутатского корпуса с деятельностью кабинета министров, "потому что правительство инициирует порядка 50% законопроектов".

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