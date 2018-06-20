Матвиенко: в Совфеде готовы к диалогу с сенаторами США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации готов к диалогу с американскими сенаторами-республиканцами, их приезд в Россию готовится, но пока неизвестны ни состав делегации, ни повестка, с которой она намерена приехать. Об этом заявила журналистам в среду спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Мы информированы, что такая поездка готовится, но пока у нас нет состава этой делегации, а главное - мы хотели бы знать, с чем они к нам едут... Идет подготовительная работа. Преждевременно сегодня говорить, что это состоится точно, когда это состоится и каким будет содержание диалога. Но мы приветствуем, конечно [такой диалог]", - сказала Матвиенко.