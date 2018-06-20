Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: в Совфеде готовы к диалогу с сенаторами США

Политика
20 июня, 15:09 UTC+3

Спикер верхней палаты парламента уточнила, что пока неизвестны ни состав делегации, ни повестка, с которой она намерена приехать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации готов к диалогу с американскими сенаторами-республиканцами, их приезд в Россию готовится, но пока неизвестны ни состав делегации, ни повестка, с которой она намерена приехать. Об этом заявила журналистам в среду спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Мы информированы, что такая поездка готовится, но пока у нас нет состава этой делегации, а главное - мы хотели бы знать, с чем они к нам едут... Идет подготовительная работа. Преждевременно сегодня говорить, что это состоится точно, когда это состоится и каким будет содержание диалога. Но мы приветствуем, конечно [такой диалог]", - сказала Матвиенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости