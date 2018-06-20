Путин сменил чрезвычайных послов РФ в Аргентине и Мексике

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайных и полномочных послов РФ в Аргентине и Мексике. Соответствующие указы главы государства размещены в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Феоктистова Дмитрия Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Аргентинской Республике", - говорится в документе.

Президент освободил Виктора Коронелли от обязанностей посла РФ в Аргентине, назначив его "чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах". До настоящего момента пост посла РФ в Мексике занимал Эдуард Малаян. Об освобождении его от этих обязанностей говорится в другом указе Путина.