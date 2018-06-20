Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин сменил чрезвычайных послов РФ в Аргентине и Мексике

Политика
20 июня, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Президент освободил от должности посла России в Аргентине Виктора Коронелли и назначил его чрезвычайным и полномочным послом в Мексике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайных и полномочных послов РФ в Аргентине и Мексике. Соответствующие указы главы государства размещены в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Феоктистова Дмитрия Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Аргентинской Республике", - говорится в документе.

Президент освободил Виктора Коронелли от обязанностей посла РФ в Аргентине, назначив его "чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах". До настоящего момента пост посла РФ в Мексике занимал Эдуард Малаян. Об освобождении его от этих обязанностей говорится в другом указе Путина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Мексика Аргентина
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
2
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости