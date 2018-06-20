Косачев: отсутствие требований к Украине со стороны ЕС затрудняет реализацию "Минска"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Предъявление требований со стороны ЕС исключительно к России и отсутствие аналогичных требований к Украине сильно затрудняет реализацию минских соглашений. Об этом в среду заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предъявление требований [со стороны ЕС] исключительно к России и отсутствие аналогичных требований к Украине радикальным образом затрудняет реализацию минских соглашений, во всяком случае той части, за которую отвечает Украина", - отметил он.

Как подчеркнул Косачев, украинская сторона активно использует экономическое и политическое давление Евросоюза на Россию в собственных интересах, которые не отвечают ни российскому, ни европейскому пониманию того, как конфликт на юго-востоке Украины должен быть урегулирован.

При этом, он обратил внимание на то, что в начале конфликта в 2014 году, когда "Украина с самого начала во всем обвиняла Россию, а Россия во всем обвиняла Украину", ЕС не играл в нем никакой роли. "Сейчас, по прошествии некоторого времени, я могу сказать, что эта роль все более и более себя проявляет, и она со знаком минус, а не со знаком плюс", - указал Косачев.

Он также подчеркнул, что, если в Евросоюзе кто-то решил, что введение санкций сможет повлиять "на российские подходы во внешней политике, в частности на украинском направлении, то это было радикальным непониманием существа этой политики и направлений ее развития".

Косачев также отметил, что не считает тему Украины центральной в двусторонних отношениях с Евросоюзом. "Но ее сделал таковой ЕС, и нам, к сожалению, приходится ее раз за разом обсуждать, - продолжил он. - Признаюсь, нам бы очень хотелось разговора с ЕС по значительно более широкому кругу тем, который действительно находится в сфере наших общих интересов, но который не получает никакого развития".