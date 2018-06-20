Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: отсутствие требований к Украине со стороны ЕС затрудняет реализацию "Минска"

Политика
20 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава комитета Совфеда по международным делам заявил, что украинская сторона активно использует экономическое и политическое давление ЕС на Россию в собственных интересах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Предъявление требований со стороны ЕС исключительно к России и отсутствие аналогичных требований к Украине сильно затрудняет реализацию минских соглашений. Об этом в среду заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предъявление требований [со стороны ЕС] исключительно к России и отсутствие аналогичных требований к Украине радикальным образом затрудняет реализацию минских соглашений, во всяком случае той части, за которую отвечает Украина", - отметил он.

Как подчеркнул Косачев, украинская сторона активно использует экономическое и политическое давление Евросоюза на Россию в собственных интересах, которые не отвечают ни российскому, ни европейскому пониманию того, как конфликт на юго-востоке Украины должен быть урегулирован.

При этом, он обратил внимание на то, что в начале конфликта в 2014 году, когда "Украина с самого начала во всем обвиняла Россию, а Россия во всем обвиняла Украину", ЕС не играл в нем никакой роли. "Сейчас, по прошествии некоторого времени, я могу сказать, что эта роль все более и более себя проявляет, и она со знаком минус, а не со знаком плюс", - указал Косачев.

Он также подчеркнул, что, если в Евросоюзе кто-то решил, что введение санкций сможет повлиять "на российские подходы во внешней политике, в частности на украинском направлении, то это было радикальным непониманием существа этой политики и направлений ее развития".

Косачев также отметил, что не считает тему Украины центральной в двусторонних отношениях с Евросоюзом. "Но ее сделал таковой ЕС, и нам, к сожалению, приходится ее раз за разом обсуждать, - продолжил он. - Признаюсь, нам бы очень хотелось разговора с ЕС по значительно более широкому кругу тем, который действительно находится в сфере наших общих интересов, но который не получает никакого развития".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
2
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости