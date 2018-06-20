Еще два кандидата в мэры Москвы зарегистрировали доверенных лиц

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц двух кандидатов-самовыдвиженцев в мэры Москвы Александра Милованкина и Антона Тарасова. Соответствующее решение члены избиркома приняли в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата в мэры Москвы Милованкина Александра в количестве трех человек. Также предлагается зарегистрировать двух доверенных лиц кандидата в мэры Антона Тарасова", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Ранее инженер-дефектоскопист ООО "Энерготехсервис" Антон Тарасов и ведущий инженер ООО "Газпром информ" Александр Милованкин подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатами на пост мэра Москвы как самовыдвиженцы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.