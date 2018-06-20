Сотрудники генконсульства РФ посетят Ярошенко в тюрьме в Коннектикуте

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке в ближайшее время посетят россиянина Константина Ярошенко, переведенного на прошлой неделе в тюрьму в городе Данбери (штат Коннектикут). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"Мы уже в ближайшее время посетим Константина Ярошенко, - сообщил осведомленный дипломатический источник. - Мы должны подать ноту о намерении посетить его и достигнуть договоренности с руководством тюрьмы. Как только это будет сделано, мы сразу же поедем в Данбери".

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере. На прошлой неделе он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1400 заключенных.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.