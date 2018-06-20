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Сотрудники генконсульства РФ посетят Ярошенко в тюрьме в Коннектикуте

Политика
20 июня, 17:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Ранее российского летчика перевели в тюрьму в Данбери

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке в ближайшее время посетят россиянина Константина Ярошенко, переведенного на прошлой неделе в тюрьму в городе Данбери (штат Коннектикут). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

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"Мы уже в ближайшее время посетим Константина Ярошенко, - сообщил осведомленный дипломатический источник. - Мы должны подать ноту о намерении посетить его и достигнуть договоренности с руководством тюрьмы. Как только это будет сделано, мы сразу же поедем в Данбери".

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере. На прошлой неделе он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1400 заключенных.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.

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