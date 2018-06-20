Путин: Москва разделяет позицию Ягланда о полноценном взаимодействии России с СЕ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. РФ ценит и разделяет позицию генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о необходимости полноценного взаимодействия России с Советом Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне хорошо известна ваша позиция по полноценному взаимодействию России с Советом Европы, мы ценим эту позицию и разделяем ее, разумеется", - сказал Путин в начале встречи с Ягландом, предложив обсудить вопросы по данной теме.

В свою очередь, генсек Совета Европы напомнил, что Россия 20 лет назад присоединилась к Европейской Конвенции по правам человека, "и за это время мы вместе сделали немало хорошего, немало важного для Европы, для Совета Европы и для Российской Федерации, для российского народа". "Сейчас много внимания уделяется решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и некоторые, даже многие государства-члены (Совета Европы) недовольны отдельными постановлениями суда, но в целом государства-члены считают ЕСПЧ, Европейскую Конвенцию по правам человека очень важными, и служащими их интересам", - заметил Ягланд.

"Мы тоже считаем, что для РФ, для российского народа это (присоединение к Конвенции) было очень важным", - заключил Ягланд, представив Путину брошюру, которая, по его словам, "рассказывает о результатах этого взаимодействия - о том, каких успехов мы добивались". Генсек СЕ подчеркнул, что цель Конвенции и Страсбургского суда - это помогать странам и сближать их, на основе тех законов, которые они принимают, в том числе исходя и из решений ЕСПЧ.

"Так что спасибо вам за эти 20 лет, спасибо вам за то, что вы по-прежнему привержены нашему сотрудничеству. Ну а о некоторых проблемах расскажу позже", - обратился Ягланд к Путину, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, замглавы Администрации президента - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и постпред при Совете Европы Иван Солтановский.