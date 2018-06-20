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Основатель компании "СУ-155" выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от "Союза горожан"

Политика
20 июня, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Михаилу Балакину необходимо собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Основатель обанкротившейся компании-застройщика "СУ-155", действующий депутат Мосгордумы Михаил Балакин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра столицы от партии "Союз горожан", передает в среду корреспондент ТАСС.

"Балакин Михаил Дмитриевич, 1961 года рождения, депутат Московской городской думы на непостоянной основе. Выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии "Союз горожан", - сообщил журналистам сам кандидат.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Балакин задекларировал наименьший доход среди депутатов столичного парламента - 52 тыс. рублей.

Компания "СУ-155" была создана в 1993 году Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя. Финансовые проблемы начались в конце 2014 года, компания имеет просроченные обязательства перед дольщиками в 14 регионах России. В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось федеральное правительство, в каждом регионе были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора. Достройка объектов продолжается и сейчас.

Ранее 18 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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