ЛДПР выдвинула на пост мэра Москвы депутата Госдумы Михаила Дегтярева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение ЛДПР на конференции в среду выдвинуло кандидатом на выборах столичного мэра депутата Госдумы Михаила Дегтярева, передает корреспондент ТАСС.

В Госдуме Дегтярев возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он уже баллотировался на пост столичного градоначальника на прошлых выборах в 2013 году. Дегтярев набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на конференции, отметил, что Москва - "самый богатый, самый культурный город, способный организовать мероприятия любого масштаба". По мнению политика, "мэр Москвы по своему статусу соответствует председателю правительства России".

Представляя Дегтярева, Жириновский подчеркнул, что кандидат получил хорошее образование, он мастер спорта по фехтованию и отец троих сыновей. "Это человек, который соответствует самым высоким требованием сегодня, мы будем все помогать ему, в том числе и я", - сказал лидер ЛДПР.

Сам Дегтярев отметил, что победить на выборах мэра будет очень сложно, но пообещал, что "все будет всерьез" и он будет бороться за высокий результат. "Лично я считаю своей главной задачей на выборах показать высокий класс политической игры", - сказал он. Среди пунктов своей предвыборной программы Дегтярев назвал борьбу с преступностью и развитие туризма.

Выборы мэра

Ранее 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс- депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", самовыдвиженцы: глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборах обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.