МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил депутатов Бундестага посетить Крым и лично убедиться в добровольном выборе жителей полуострова по присоединению к России.

"Приезжайте в Крым, в Севастополь, чтобы убедиться в том, что крымчане в 2014 году сделали добровольно свой выбор и вернулись в родную гавань, в состав России", - сказал Слуцкий в среду на встрече с делегацией депутатов Бундестага от Свободной демократической партии во главе с заместителем руководителя ее парламентской фракции Александром Ламбсдорффом. Российский депутат добавил, что Крым на сегодняшний день успешно интегрировался в правовое поле РФ и "ни о каком сепаратизме на полуострове речи не идет".

Стороны также обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Глава комитета еще раз заверил, что "ни российских военных, ни тяжелых видов вооружений на Донбассе нет".

"Нам говорят: "Уберите ваши танки". Какие танки? Их там не было, нет и не планируется, и это подтверждала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ). Мы выступаем за полное и скорейшее прекращение боевых действий", - сказал Слуцкий.

В этом контексте Слуцкий предложил немецким депутатам активизировать диалог как в двустороннем формате, так и на международных площадках. "Бундестаг и Государственная дума должны и обязаны сделать максимум для прекращения конфликта на Донбассе. Считаю полезным на полях сессии ПА ОБСЕ в Берлине провести трехстороннюю встречу между парламентариями России, Германии при участии представителей СММ для обсуждения дорожной карты содействия прекращению боевых действий на юго-востоке Украины", - сказал глава комитета. Он также выразил уверенность в том, что укрепление межпарламентского сотрудничества "поможет преодолеть многие искусственно созданные препятствия во взаимоотношениях России и Германии".

Со своей стороны Ламбсдорфф согласился с предложением "более тесно сотрудничать". "Вашу инициативу по привлечению представителей СММ считаю очень конструктивной", - добавил он.