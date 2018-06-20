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Путин отметил уникальную роль ООН в разрешении международных кризисов

Политика
20 июня, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова продолжать конструктивную работу

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Организация Объединенных наций играет уникальную роль в разрешении международных кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы готовы и дальше так же конструктивно работать, считаем что ООН является единственной такой универсальной площадкой, а Устав Организации лежит в основе современного международного права", - сказал Путин в начале беседы. Российский лидер подчеркнул, что роль ООН как универсального инструмента в разрешении кризисов в международных делах "является абсолютно уникальной".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Путин, Владимир Владимирович
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