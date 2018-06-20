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Второй самовыдвиженец планирует участвовать в выборах губернатора Кемеровской области

Политика
20 июня, 20:16 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 20, июня. /ТАСС

Им стал председатель совета Кемеровской региональной общественной организации "Центр социально-экономического развития населения" Виктор Смирнов

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КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Второй самовыдвиженец уведомил избирательную комиссию Кемеровской области об участии в досрочных выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября 2018 года, сообщается на сайте облизбиркома в среду.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в избирком поступили документы от первого самовыдвиженца, 44-летнего Эдуарда Балабана, который с декабря 2013 года до августа 2014 года занимал должность заместителя губернатора по строительству.

В сведениях о выдвинутых кандидатах сообщается, что вторым кандидатом-самовыдвиженцем стал 51-летний житель Новокузнецка Виктор Смирнов, председатель совета Кемеровской региональной общественной организации "Центр социально-экономического развития населения".

Там же уточняется, что у Смирнова было две судимости по ч. 1 ст.116 УК РФ "Побои", одна из них погашена 13 мая 2013 года, вторая снята 29 июля 2015 года. Как сообщал ТАСС, Смирнов подавал документы на участие в выборах губернатора в 2015 году, но тогда он не смог предоставить все необходимые для регистрации документы.

В сентябре 2018 года в регионе также пройдут выборы в Совет народных депутатов области. На сайте облизбиркома также отмечается, что в настоящее время в качестве кандидатов-самовыдвиженцев заявились Смирнов и 52-летний Ибрагим Улагашев, педагог дополнительного образования автономной некоммерческой организации "Средняя общеобразовательная школа "Шанс".

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