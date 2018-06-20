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ЦИК и избирком Ленобласти обеспокоены активным досрочным голосованием в Шлиссельбурге

Политика
20 июня, 20:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Специальная рабочая группа ежедневно выезжает на участки для контроля за ситуацией

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Повышенная активность в ходе досрочного голосования на муниципальных выборах совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения в Ленинградской области вызвала беспокойство ЦИК и областной избирательной комиссии. Для контроля за ситуацией создана рабочая группа, которая ежедневно выезжает на участки, сообщил в среду ТАСС председатель областного избиркома Михаил Лебединский.

Ранее в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сказала на заседании комиссии, что ЦИК проконтролирует ход муниципальных выборов в Кировском районе Ленинградской области 24 июня, поскольку ситуация там вызывает озабоченность. Памфилова уточнила, что внимание ЦИК привлекла сложившаяся в муниципалитете ситуация с досрочным голосованием, но уже приняты меры для ее стабилизации.

"У нас идут семь кампаний [по выборам в советы депутатов] по муниципальным образованиям на территории Ленинградской области, за них отвечают территориальные избирательные комиссии. Везде все идет спокойно, с точки зрения избирательного процесса нарушений нет. Что вызывает беспокойство - это достаточно высокое досрочное голосование по Шлиссельбургу", - рассказал Лебединский.

По его данным, на выборах в Шлиссельбурге, назначенных на 24 июня, досрочно уже проголосовали 2,91% от общего числа избирателей, когда в остальных муниципальных образованиях - не более двух человек. Ежедневно в период досрочного голосования на участок приходили по 60 человек, отметил он.

"Комиссия обязана проверять основания для досрочного голосования. Более того, закон предусматривает не просто указание в заявлении в качестве уважительной причины, что человек находится в отпуске или еще где-то, но и фактическое отсутствие на территории в день выборов. Если, например, я ушел в отпуск, но буду находиться на территории, то никаких оснований для досрочного голосования нет", - пояснил глава Леноблизбиркома.

Он отметил, что "проблема заключается в различном подходе к трактовке оснований досрочного голосования". "Это может быть не административный ресурс, а ситуация, когда конкретные, не совсем добросовестные лица, которые участвуют в избирательном процессе, моделируют разные варианты избирательного процесса", - пояснил Лебединский.

Дополнительный контроль

Глава Леноблизбиркома сообщил, что когда поступили первые сигналы, областная избирательная комиссия провела по этому вопросу открытое заседание с участием территориальной избирательной комиссии и создала рабочую группу, которая ежедневно выезжает на досрочное голосование и следит за соблюдением закона.

Эта работа продолжится до конца выборов. "Если где-то происходит сбой, будем исправлять ситуацию, чтобы аномалий не было", - пообещал Лебединский.

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