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Одним из кандидатов в сенаторы от Псковской области будет участник проекта "Команда 2018"

Политика
20 июня, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Проект "Команда 2018" призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести вклад в развитие родного региона, сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Одним из трех кандидатов в сенаторы от Псковской области станет участник проекта "Команда-2018". Об этом сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Проект "Команда 2018", автором которого является Ведерников, призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести вклад в развитие родного региона. Впервые идею реализации проекта "Команда 2018" врио губернатора озвучил в начале апреля на заседании Молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов. Подведение итогов проекта намечено на 18 сентября. Власти планируют вручить наиболее активным участникам "Команды 2018" именные гранты и выдать удостоверения общественных помощников.

"Если в целом говорить об этих проектах, то и "ПроРФ", и "Команда 2018", и Институт общественных помощников при губернаторе я в первую очередь рассматриваю как кадровый резерв и, может быть немного анонсирую: один из трех кандидатов на пост сенатора от Псковской области будет представитель "Команды 2018", - сказал он.

"Мы проработали грантовый конкурс - будет четыре направления гранта по 250 тыс. рублей. Я думаю, осенью конкурс будет проведен, и будут объявлены победители", - пояснил Ведерников.

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