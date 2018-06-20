Треть пришедших на встречу с кандидатами в мэры Москвы депутатов отдали свои подписи

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Примерно треть муниципальных депутатов, пришедших на встречу с кандидатами в мэры Москвы, отдали свои подписи в поддержку выдвиженцев. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

В среду Совет муниципальных образований Москвы провел встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост мэра, которые представили свои программы для того, чтобы убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра. На встрече присутствовали около 240 муниципальных депутатов, всего в Москве более 1,5 тыс. муниципальных депутатов. Из 19 кандидатов, подавших документы на выдвижение, на встречу с депутатами пришли девять человек, а также еще не подавший документы в столичный избирком депутат Госдумы Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР.

"Приблизительно около 70 муниципальных депутатов из 240 присутствовавших на сегодняшней встрече отдали свои подписи за кандидатов. Точных итогов пока нет, но количество голосов за одного кандидата варьируется от 5 до 13. Также были кандидаты, за которых не отдан ни один голос, - Руслан Халиуллин, Игорь Суздальцев, Наталья Донцова. Наибольшее количество голосов пока получили Илья Свиридов, Антон Красовский, это пока предварительные данные, может быть, по итогам статистика изменится", - сказал Дудочкин.

Он добавил, что подобный формат встречи могут провести еще раз, если будет такой запрос от кандидатов. "Встреча получилась действенной", - добавил он.

Кто борется за пост мэра

Ранее 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", а также самовыдвиженцы - глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.