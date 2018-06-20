МИД РФ: США искажают факты, обвиняя ополченцев в обстрелах беспилотников ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон более ответственно относиться к своим заявлениям и не искажать факты, говоря об обстановке в Донбассе. Об этом сообщается в распространенном в среду ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

Ранее в своем Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что ополченцы в Донбассе якобы обстреливают беспилотники ОБСЕ и пугают выстрелами безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые, по ее мнению, "защищают мирных жителей".

"Призываем наших американских партнеров более ответственно и профессионально подходить к публичным заявлениям, даже если они делаются в Twitter. Пора перестать искажать факты и выгораживать Киев, а вместо этого побудить его начать выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что в задачи СММ входит наблюдение за ситуацией, а не защита мирных граждан. При этом в отчетах миссия действительно фиксирует обстрелы беспилотников ОБСЕ, которые совершаются обеими сторонами конфликта. "Только обстрелы со стороны ВСУ в Вашингтоне почему-то не комментируют", - говорится в ответе.

По словам Захаровой, подобные заявления ставят целью представить Россию стороной внутриукраинского конфликта, которой она не является, а также "обелить действия Киева, который саботирует выполнение своих обязательств по минским соглашениям".